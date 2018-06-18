Нурмагомедов: собираюсь уничтожить Макгрегора

Чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в лёгком весе Хабиб Нурмагомедов сказал, что хочет провести поединок с ирландским бойцом смешанного стиля Конором Макгрегором.

«Я хочу драться с Макгрегором, фанаты тоже очень ждут этого поединка. Надеюсь, и Конор хочет этого боя. Он много чего говорил, но почему-то, как только дело дошло до реальных переговоров о бое, замолчал», — цитирует Нурмагомедова Haqqin.

Он также ответил на вопрос, как быстро собирается нокаутировать ирландского бойца.

«Собираюсь уничтожить его, а в каком раунде завершится бой — сложно сказать», — заявил Нурмагомедов.

Ранее президент UFC Дана Уайт рассказал, кто будет следующим соперником Нурмагомедова.