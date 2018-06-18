Нурмагомедов: собираюсь уничтожить Макгрегора

Короткая ссылка
Чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в лёгком весе Хабиб Нурмагомедов сказал, что хочет провести поединок с ирландским бойцом смешанного стиля Конором Макгрегором.

«Я хочу драться с Макгрегором, фанаты тоже очень ждут этого поединка. Надеюсь, и Конор хочет этого боя. Он много чего говорил, но почему-то, как только дело дошло до реальных переговоров о бое, замолчал», — цитирует Нурмагомедова Haqqin

Он также ответил на вопрос, как быстро собирается нокаутировать ирландского бойца.

«Собираюсь уничтожить его, а в каком раунде завершится бой — сложно сказать», — заявил Нурмагомедов.

Ранее президент UFC Дана Уайт рассказал, кто будет следующим соперником Нурмагомедова.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Бокс/ММА
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
‡агрузка...
Агрегатор новостей 24СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2018 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить