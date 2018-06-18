Нурмагомедов: собираюсь уничтожить Макгрегора
«Я хочу драться с Макгрегором, фанаты тоже очень ждут этого поединка. Надеюсь, и Конор хочет этого боя. Он много чего говорил, но почему-то, как только дело дошло до реальных переговоров о бое, замолчал», — цитирует Нурмагомедова Haqqin.
Он также ответил на вопрос, как быстро собирается нокаутировать ирландского бойца.
«Собираюсь уничтожить его, а в каком раунде завершится бой — сложно сказать», — заявил Нурмагомедов.
Ранее президент UFC Дана Уайт рассказал, кто будет следующим соперником Нурмагомедова.