Глава UFC рассказал, кто будет следующим соперником Нурмагомедова

Президент Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Дана Уайт рассказал, кто будет следующим соперником чемпиона организации россиянина Хабиба Нурмагомедова.

«Следующий соперник Нурмагомедова? Конор Макгрегор», — приводит слова Уайта «Чемпионат».

По словам главы UFC, шансов на то, что встреча Нурмагомедова и Макгрегора состоится на турнире в Москве, нет.

«Пока мы посмотрим, как пройдёт это шоу, и разработаем долгосрочную стратегию для нашей деятельности в России. Я знаю, кто возглавит турнир, но не могу сказать этого», — добавил Уайт.

Ранее сообщалось, что UFC рассматривает несколько российских городов для проведения турниров в 2019—2020 годах.