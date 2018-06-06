UFC рассматривает несколько российских городов для проведения турниров в 2019—2020 годах

Руководство Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) рассматривает несколько российских городов для проведения турниров под эгидой организации в 2019—2020 годах.

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на старшего вице-президента UFC Дэвида Шоу.

«Первый турнир мы решили провести в Москве, поскольку это крупнейший город страны. Здесь находятся многие наши партнёры, здесь сосредоточено большое количество клубов единоборств и, соответственно, бойцов», — заявил Шоу.

Он отметил важность того, чтобы UFC был популярен во всей стране, а не только в одном месте.

«Смотря с перспективой в 2019 и 2020 годы, мы думаем и о других городах России», — добавил Шоу.

Первый турнир UFC в России пройдёт 15 сентября в столичном спорткомплексе «Олимпийский».

Ранее глава UFC рассказал, что именно мешает проведению поединка Нурмагомедов — Макгрегор.