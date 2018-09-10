Фенати уволен из команды за инцидент с нажатием на ручку тормоза мотоцикла соперника

Итальянец Романо Фенати был уволен из команды Snipers Team, выступающей в чемпионате мира по мотогонкам в классе Moto2, за неспортивное поведение на Гран-при Сан-Марино.

«Мы можем сообщить, что команда Snipers Marinelli с текущего момента завершает своё сотрудничество с гонщиком Романо Фенати из-за его неспортивного, опасного и разрушительного для имиджа мотогонок поведения», — приводит Crash заявление команды.

Во время Гран-при Сан-Марино Фенати на ходу нажал на ручку тормоза мотоцикла соперника, за что был дисквалифицирован на две гонки.

22-летний итальянец проводил свой первый сезон в Moto2 и за 13 этапов набрал 14 очков. Он является одним из воспитанников академии легендарного итальянского мотогонщика Валентино Росси, из которой его выгнали за недисциплинированность.

Ранее сообщалось, что Росси продолжит выступать за Yamaha до конца 2020 года.