Каноист Штокалов рассказал, что ждёт решения МОК о дате награждения бронзовой медалью Игр-2016

Короткая ссылка
Российский каноист Илья Штокалов рассказал, что до сих пор не получил бронзовую награду Олимпийских игр 2016 года в Рио-де-Жанейро.
Каноист Штокалов рассказал, что ждёт решения МОК о дате награждения бронзовой медалью Игр-2016
  • РИА Новости

«Я тогда предложил Международному олимпийскому комитету, чтобы церемония вручения медали состоялась 10 сентября в Олимпийском музее Лозанны. Мне в ответ было сказано, что МОК определится с датой после того, как рассмотрит свой календарный план, сейчас я продолжаю ждать ответа», — приводит слова Штокалова ТАСС.

31-летний россиянин, занявший четвёртое место на дистанции 1000 м, получит бронзовую медаль Игр 2016 года в связи с аннулированием результатов молдавского спортсмена Сергея Тарновского, показавшего третий результат.

Ранее сообщалось, что Штокалов получит бронзовую медаль ОИ-2016 10 сентября.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2018 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить