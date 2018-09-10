Каноист Штокалов рассказал, что ждёт решения МОК о дате награждения бронзовой медалью Игр-2016

Российский каноист Илья Штокалов рассказал, что до сих пор не получил бронзовую награду Олимпийских игр 2016 года в Рио-де-Жанейро.

«Я тогда предложил Международному олимпийскому комитету, чтобы церемония вручения медали состоялась 10 сентября в Олимпийском музее Лозанны. Мне в ответ было сказано, что МОК определится с датой после того, как рассмотрит свой календарный план, сейчас я продолжаю ждать ответа», — приводит слова Штокалова ТАСС.

31-летний россиянин, занявший четвёртое место на дистанции 1000 м, получит бронзовую медаль Игр 2016 года в связи с аннулированием результатов молдавского спортсмена Сергея Тарновского, показавшего третий результат.

Ранее сообщалось, что Штокалов получит бронзовую медаль ОИ-2016 10 сентября.