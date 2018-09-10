Вице-президент РФС считает, что результат матча Россия — Чехия не имеет особого значения

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Вице-президент Российского футбольного союза (РФС) Сергей Анохин поделился ожиданиями от контрольного матча между сборными России и Чехии.
Вице-президент РФС считает, что результат матча Россия — Чехия не имеет особого значения
  • РИА Новости

«Игра с чехами будет контрольной, и её результат не столь важен. Хотя сборная уже приучила всех к победам, болельщики будут ждать от команды положительного результата и хорошей игры», — приводят слова Анохина «Известия».

Он отметил, что этот матч является возможностью для тренерского штаба проверить в деле ближайший резерв команды.

«Так что я не вижу большой проблемы в отсутствии лидеров. Зато у них будет больше времени, чтобы залечить травмы и подготовиться к будущим матчам сборной», — добавил функционер.

Матч Россия — Чехия состоится 10 сентября на «Ростов Арене». Начало — в 19:00 мск. Артём Дзюба и Фёдор Кудряшов не смогут помочь своей команде из-за повреждений, полученных в матче Лиги наций с Турцией.

Ранее сообщалось, что Валерий Газзаев призвал не впадать в эйфорию из-за победы сборной России над Турцией в матче Лиги наций.

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