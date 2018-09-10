Газзаев сомневается, что Терри сможет показывать в «Спартаке» тот уровень, который у него был в «Челси»
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«Не знаю, впишется ли. Пусть Терри в футбольном мире имя известное, но почему-то мало верится, что он будет играть за «Спартак» на том же уровне, что и в «Челси». С точки зрения авторитета приобретение Терри — сильный ход, но кто знает, в каком он сейчас состоянии», — приводит слова Газзаева «Советский спорт».
Терри известен выступлениями за лондонский «Челси», за который он провёл 714 матчей, пять раз становился чемпионом Английской премьер-лиги и выигрывал Лигу чемпионов.
Последним его клубом была бирмингемская «Астон Вилла», а на данный момент футболист является свободным агентом.
Ранее в СМИ появилась информация, что Терри успешно прошёл медосмотр и подпишет контракт со «Спартаком» по схеме «1 + 1».