Газзаев сомневается, что Терри сможет показывать в «Спартаке» тот уровень, который у него был в «Челси»

Депутат Государственной думы, бывший главный тренер московского ЦСКА Валерий Газзаев высказал мнение о возможном переходе в «Спартак» английского защитника Джона Терри.

«Не знаю, впишется ли. Пусть Терри в футбольном мире имя известное, но почему-то мало верится, что он будет играть за «Спартак» на том же уровне, что и в «Челси». С точки зрения авторитета приобретение Терри — сильный ход, но кто знает, в каком он сейчас состоянии», — приводит слова Газзаева «Советский спорт».

Терри известен выступлениями за лондонский «Челси», за который он провёл 714 матчей, пять раз становился чемпионом Английской премьер-лиги и выигрывал Лигу чемпионов.

Последним его клубом была бирмингемская «Астон Вилла», а на данный момент футболист является свободным агентом.

Ранее в СМИ появилась информация, что Терри успешно прошёл медосмотр и подпишет контракт со «Спартаком» по схеме «1 + 1».