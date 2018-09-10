Дель Потро признался, что не сдержал слёз после поражения в финале US Open

Аргентинец Хуан-Мартин дель Потро прокомментировал поражение от серба Новака Джоковича в финале Открытого чемпионата США по теннису.

«Если честно, я плакал до начала пресс-конференции. Мне было так грустно после поражения. Но Новак заслуженно взял трофей. Он провёл великолепный матч, играл очень умно. Он великий чемпион. Я рад за него», — приводит слова дель Потро пресс-служба ATP.

Он отметил, что мотивирован продолжать борьбу за победы на крупнейших турнирах.

«Я рад удивлять самого себя, выступая подобным образом. Я горжусь тем, что играю в одно время с настоящими легендами. Мне просто повезло играть с ними в одну эру. Это здорово», — добавил 29-летний аргентинец.

Джокович обыграл дель Потро в финале US Open со счётом 6:3, 7:6, 6:3 и в 14-й раз в карьере завоевал титул победителя турнира серии Большого шлема. В активе аргентинского теннисиста всего одна победа — на US Open 2009 года.

Ранее сообщалось, что Джокович сравнялся с Питом Сампрасом по количеству побед на турнирах серии Большого шлема.