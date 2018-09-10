Джокович прокомментировал победу над дель Потро в финале US Open

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Сербский теннисист Новак Джокович прокомментировал свою победу над аргентинцем Хуаном Мартином дель Потро в финале Открытого чемпионата США по теннису.
Джокович прокомментировал победу над дель Потро в финале US Open
  • Reuters
  • © Danielle Parhizkaran-USA TODAY Sports

«Когда в начале этого года мне сделали операцию на локте, я по-настоящему понял, через что Хуан Мартин проходил со своими операциями в течение двух или трёх лет. Я сделал всё, чтобы сейчас быть здесь. Хотел бы поздравить дель Потро с тем, что он вернулся после травм и боролся за победу», — приводит слова Джоковича Express.

Джокович обыграл дель Потро в финале US Open со счётом 6:3, 7:6, 6:3 и в 14-й раз в карьере завоевал титул победителя турнира серии Большого шлема.

Ранее сообщалось, что Джокович сравнялся с Питом Сампрасом по количеству побед на турнирах серии Большого шлема.

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