Тренер сборной Германии по футболу заявил, что ему нравится Лига наций

Главный тренер сборной Германии по футболу Йоахим Лёв высказал мнение о Лиге наций УЕФА.

«Мне нравится Лига наций, потому что там соперники высокого уровня, которые нужны нам. В будущем мы должны подобрать правильный состав, так как в последнее время имеем проблемы с владением мячом», — приводит слова Лёва «Чемпионат» со ссылкой на Sky Sports.

В своём первом матче в Лиге наций сборная Германии сыграла вничью с Францией. Следующим соперником команды Лёва станут Нидерланды.

Ранее сообщалось, что Франция одержала победу над Нидерландами в матче Лиги наций.