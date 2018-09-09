Медведева испытала отвратительные чувства после произвольной программы на контрольных прокатах

Российская фигуристка Евгения Медведева поделилась впечатлениями от исполнения произвольной программы на контрольных прокатах сборной России.

«От своей произвольной программы у меня отвратительные чувства. Потому что, мягко говоря, всё пошло совсем не по плану. Я думаю, те, кто изначально видел мою произвольную программу, это поняли», — приводит слова Медведевой «Советский спорт».

Она сказала, что откаталась на 15% от своих возможностей. Фигуристка отметила, что это только начало работы с новым тренером Брайаном Орсером, ради которого она переехала в Канаду.

«Мы с Брайаном интенсивно работаем всего полтора месяца, по сути, после четырёх месяцев отдыха. Голова была отключена, сознаюсь», — заявила Медведева.

Россиянка также поблагодарила публику, которая горячо поддерживала её во Дворце спорта «Мегаспорт».

Ранее олимпийская чемпионка по фигурному катанию Алина Загитова прокомментировала свои падения на контрольных прокатах сборной России.