Медведева испытала отвратительные чувства после произвольной программы на контрольных прокатах
- РИА Новости
«От своей произвольной программы у меня отвратительные чувства. Потому что, мягко говоря, всё пошло совсем не по плану. Я думаю, те, кто изначально видел мою произвольную программу, это поняли», — приводит слова Медведевой «Советский спорт».
Она сказала, что откаталась на 15% от своих возможностей. Фигуристка отметила, что это только начало работы с новым тренером Брайаном Орсером, ради которого она переехала в Канаду.
«Мы с Брайаном интенсивно работаем всего полтора месяца, по сути, после четырёх месяцев отдыха. Голова была отключена, сознаюсь», — заявила Медведева.
Россиянка также поблагодарила публику, которая горячо поддерживала её во Дворце спорта «Мегаспорт».
Ранее олимпийская чемпионка по фигурному катанию Алина Загитова прокомментировала свои падения на контрольных прокатах сборной России.