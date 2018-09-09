В Кирове прошёл благотворительный марафон «Вятские холмы»
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В этом году участвовали представители 24 регионов.
Мероприятие традиционно началось с разминки, которую провёл профессиональный тренер на главной сцене. Затем руководство города пожелало спортсменам лёгкого бега и побед.
Также были предусмотрены дистанции для детей.
На финише медалями награждали всех участников.
Ранее интернет-издание «Сусанин» сообщало, что Всероссийский турнир по следж-хоккею в память о тренере паралимпийцев Викторе Кузнецове пройдёт в Удмуртии.