В Кирове прошёл благотворительный марафон «Вятские холмы»

На Театральной площади в Кирове состоялся третий этап благотворительного марафона «Вятские холмы», сообщает progorod43.ru.

В этом году участвовали представители 24 регионов.

Мероприятие традиционно началось с разминки, которую провёл профессиональный тренер на главной сцене. Затем руководство города пожелало спортсменам лёгкого бега и побед.

Также были предусмотрены дистанции для детей.

На финише медалями награждали всех участников.

Ранее интернет-издание «Сусанин» сообщало, что Всероссийский турнир по следж-хоккею в память о тренере паралимпийцев Викторе Кузнецове пройдёт в Удмуртии.