В Удмуртии пройдёт всероссийский турнир по следж-хоккею в память о тренере паралимпийцев Кузнецове

Всероссийский турнир по следж-хоккею в память о тренере паралимпийцев Викторе Кузнецове пройдёт в Удмуртии, сообщает интернет-издание «Сусанин» со ссылкой на пресс-службу регионального Министерства по физической культуре, спорту и молодёжной политике.

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Соревнования состоятся в Ижевске с 10 по 13 сентября. В борьбе за звание чемпионов Мемориала Виктора Кузнецова примут участие сильнейшие спортсмены, включая призёров Паралимпийских игр в Сочи-2014, чемпионатов мира и Европы. Кузнецов — основатель отечественного следж-хоккея, заслуженный тренер России и Удмуртии. Он скончался в 2017 году. Ранее «Новый Севастополь» сообщал, что чемпионат Вооружённых сил России по футболу впервые пройдёт в Крыму.