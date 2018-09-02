В Удмуртии пройдёт всероссийский турнир по следж-хоккею в память о тренере паралимпийцев Кузнецове
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Соревнования состоятся в Ижевске с 10 по 13 сентября.
В борьбе за звание чемпионов Мемориала Виктора Кузнецова примут участие сильнейшие спортсмены, включая призёров Паралимпийских игр в Сочи-2014, чемпионатов мира и Европы.
Кузнецов — основатель отечественного следж-хоккея, заслуженный тренер России и Удмуртии. Он скончался в 2017 году.
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