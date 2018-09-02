В Удмуртии пройдёт всероссийский турнир по следж-хоккею в память о тренере паралимпийцев Кузнецове

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Всероссийский турнир по следж-хоккею в память о тренере паралимпийцев Викторе Кузнецове пройдёт в Удмуртии, сообщает интернет-издание «Сусанин» со ссылкой на пресс-службу регионального Министерства по физической культуре, спорту и молодёжной политике.
В Удмуртии пройдёт всероссийский турнир по следж-хоккею в память о тренере паралимпийцев Кузнецове
  • © pixabay.com

Соревнования состоятся в Ижевске с 10 по 13 сентября.

В борьбе за звание чемпионов Мемориала Виктора Кузнецова примут участие сильнейшие спортсмены, включая призёров Паралимпийских игр в Сочи-2014, чемпионатов мира и Европы.

Кузнецов — основатель отечественного следж-хоккея, заслуженный тренер России и Удмуртии. Он скончался в 2017 году.

Ранее «Новый Севастополь» сообщал, что чемпионат Вооружённых сил России по футболу впервые пройдёт в Крыму.

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