Черчесов о матче с Чехией: это будет не товарищеская игра, а контрольная

Главный тренер сборной России по футболу Станислав Черчесов поделился ожиданиями от контрольного матча с национальной командой Чехии.

«Я после игры отметил, что туркам надо было отыгрываться и они нас поджали. Контригры у нас особо не получилось, поэтому так показалось. Два футболиста не смогут сыграть с Чехией, значит, в любом случае будут какие-то замены», — приводит слова Черчесова «Чемпионат».

Он отметил, что тренерский штаб ещё изучает чешскую команду и игрокам сборной вскоре предстоит пройти теоретическое занятие по предстоящему сопернику.

«У нас есть варианты, кто сыграет с чехами. Мы подумаем над этим в том числе исходя из тактики. Мы стоим под флагом, под гимном — это не товарищеская игра, а контрольная — от ножа. Нужно себя проявлять», — добавил специалист.

Матч Россия — Чехия состоится 10 сентября в Ростове-на-Дону. Начало — в 19:00 мск.

Ранее сообщалось, что Артём Дзюба и Фёдор Кудряшов не смогут сыграть против Чехии.