СБР не будет препятствовать переходу биатлонистки Шумиловой в сборную Молдавии

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Президент Союза биатлонистов России (СБР) Владимир Драчёв заявил, что организация не будет препятствовать переходу Екатерины Шумиловой в сборную Молдавии.
СБР не будет препятствовать переходу биатлонистки Шумиловой в сборную Молдавии
  • РИА Новости

«По Шумиловой не вижу проблем, поскольку в нашу команду она уже не попадает, пусть ещё побегает. Я не думаю, что возникнут трудности, поскольку смысла в открытии карантина, запрете на выступление нет», — приводит слова Драчёва ТАСС.

На Играх-2014 в Сочи в составе сборной она завоевала серебро в эстафете, но лишилась награды из-за дисквалификации напарниц за нарушение антидопинговых правил. Последний раз за Россию она выступала весной прошлого года на этапе Кубка мира в финском Контиолахти и заняла 42-е место в гонке преследования.

Ранее сообщалось, что трое российских биатлонистов выступили за сборную Молдавии.

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