СБР не будет препятствовать переходу биатлонистки Шумиловой в сборную Молдавии
- РИА Новости
«По Шумиловой не вижу проблем, поскольку в нашу команду она уже не попадает, пусть ещё побегает. Я не думаю, что возникнут трудности, поскольку смысла в открытии карантина, запрете на выступление нет», — приводит слова Драчёва ТАСС.
На Играх-2014 в Сочи в составе сборной она завоевала серебро в эстафете, но лишилась награды из-за дисквалификации напарниц за нарушение антидопинговых правил. Последний раз за Россию она выступала весной прошлого года на этапе Кубка мира в финском Контиолахти и заняла 42-е место в гонке преследования.
Ранее сообщалось, что трое российских биатлонистов выступили за сборную Молдавии.