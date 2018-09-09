Глава ФКР намерен обсудить с представителями WADA дело Крушельницкого

Президент Федерации кёрлинга России (ФКР) Дмитрий Свищёв сообщил, что планирует встретиться с представителями Всемирного антидопингового агентства (WADA) по делу россиянина Александра Крушельницкого.

«Я связался с РУСАДА и попросил содействия для досудебной встречи с представителями WADA. Хочется понять их позицию, чтобы объяснили, почему настаивают на ином разрешении ситуации», — приводит слова Свищёва ТАСС.

Крушельницкий был лишён бронзовой медали Олимпийских игр 2018 года в Пхёнчхане в связи с обвинениями в нарушении антидопинговых правил.

Ранее сообщалось, что Всемирная федерация кёрлинга из-за WADA отозвала мировое соглашение по делу Крушельницкого о нарушении антидопинговых правил.