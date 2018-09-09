Глава ФКР намерен обсудить с представителями WADA дело Крушельницкого

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Президент Федерации кёрлинга России (ФКР) Дмитрий Свищёв сообщил, что планирует встретиться с представителями Всемирного антидопингового агентства (WADA) по делу россиянина Александра Крушельницкого.
Глава ФКР намерен обсудить с представителями WADA дело Крушельницкого
  • РИА Новости

«Я связался с РУСАДА и попросил содействия для досудебной встречи с представителями WADA. Хочется понять их позицию, чтобы объяснили, почему настаивают на ином разрешении ситуации», — приводит слова Свищёва ТАСС.

Крушельницкий был лишён бронзовой медали Олимпийских игр 2018 года в Пхёнчхане в связи с обвинениями в нарушении антидопинговых правил.

Ранее сообщалось, что Всемирная федерация кёрлинга из-за WADA отозвала мировое соглашение по делу Крушельницкого о нарушении антидопинговых правил.

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