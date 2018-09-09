WCF отозвала мировое соглашение по делу Крушельницкого о нарушении антидопинговых правил

Всемирная федерация кёрлинга (WCF) отозвала предложение россиянину Александру Крушельницкому о мировом соглашении по делу о нарушении антидопинговых правил на Олимпиаде-2018.

«Вчера прошла встреча с WCF. Они предложили не подписывать соглашение до разбирательства в суде, сославшись на письмо Всемирного антидопингового агентства. WADA не согласно с предложением о двухлетней дисквалификации, они бы оспорили это в суде», — приводит ТАСС слова главы Федерации кёрлинга России (ФКР) Дмитрия Свищёва.

Крушельницкий был лишён бронзовой медали Олимпийских игр 2018 года в Пхёнчхане в связи с обвинениями в нарушении антидопинговых правил.

Ранее сообщалось, что Крушельницкий готов пойти на соглашение с WCF и признать свою вину в нарушении антидопинговых правил.