Бывший футболист клуба третьего дивизиона «Титан» рассказал, зачем специально забил мяч в свои ворота

Автор скандального автогола в третьем дивизионе экс-футболист клинского клуба «Титан» Аршен Цаголов рассказал, зачем специально забил мяч в свои ворота.

«Это всё, чтобы привлечь внимание к действиям главного тренера «Титана» Вадима Шаталина, так как его действия — полный беспредел. Человек даже не выходит на разминку. Сидит на скамейке в ноутбуке, занят своими делами. Точно знаю, человек ставит в это время ставки на наши же игры. Первые 15 минут во время всех матчей он постоянно в ноутбуке. Даже на поле не смотрит. Сейчас ведётся расследование, и, убеждён, если проверить аккаунты Шаталина в букмекерских конторах, там будут ставки на наши матчи. С ним уже было множество подозрительных случаев», — цитирует игрока Sport24.

По словам футболиста, сам он никогда не делал ставки на матчи своих клубов.

«Я же не сумасшедший — сначала поставить, а потом вот так забивать на глазах у всех. По поводу Шаталина готовлю письма в РФС и другие футбольные инстанции. Планируются и другие акции. Скоро вы всё узнаете. Страна должна знать правду», — добавил спортсмен.

На 90-й минуте матча с королёвским «Металлистом» Цаголов пробежал с мячом с центра поля и поразил свои ворота. В перерыве игры было зафиксировано большое количество ставок на то, что во втором тайме будет забито три или более мячей. Гол Цаголова стал третьим во второй половине встречи.

Ранее футболист минского «Динамо» прокомментировал слухи о сдаче ответного матча «Зениту» в Лиге Европы.