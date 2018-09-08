Татьяна Навка прокомментировала выступление россиянки Трусовой на этапе юниорского Гран-при

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Олимпийская чемпионка Татьяна Навка в беседе с kp.ru прокомментировала выступление россиянки Александры Трусовой на этапе юниорского Гран-при в Каунасе.
Татьяна Навка прокомментировала выступление россиянки Трусовой на этапе юниорского Гран-при
  • РИА Новости

«Четверной лутц — это очень круто», — сказала Навка.

Она пожелала Трусовой сохранить свои качества, прыжковые навыки до 17-18 лет, чтобы подойти к следующей Олимпиаде в столь прекрасной форме.

«Также я желаю ей побольше здоровья. Это не так просто для маленького хрупкого организма прыгать такие сложные прыжки, потому что при приземлении огромная нагрузка идёт на позвоночник и все кости, на колени и мышцы», — добавила Навка.

Ранее сообщалось, что Трусова первой в истории женского фигурного катания исполнила четверной лутц на официальном соревновании.

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