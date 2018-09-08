У футболиста сборной Германии Сане родилась дочь

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Полузащитник английского «Манчестер Сити» и сборной Германии Лерой Сане стал отцом.
У футболиста сборной Германии Сане родилась дочь
  • Reuters

Об этом спортсмен сообщил в своём Twitter.

«Чрезвычайно счастлив сообщить вам, что вчера у меня родилась дочь. Мать и ребёнок чувствуют себя хорошо», — написал игрок.

Он также выразил огромную благодарность главному тренеру сборной Германии Йоахиму Лёву за то, что Сане отпустили из расположения национальной команды.

«Завтра скрещу пальцы за команду», — добавил Сане.

9 сентября Германия сыграет контрольный матч со сборной Перу.

Ранее сообщалось, что Сане покинул расположение сборной Германии накануне матча с Перу.

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