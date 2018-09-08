Хоккейный ЦСКА продал все билеты на матч с «Локомотивом»

⚡УВАЖАЕМЫЕ БОЛЕЛЬЩИКИ!⚡



Сообщаем вам, что ВСЕ билеты на стартовый домашний матч армейцев в сезоне 2018/19 против ярославского «Локомотива», который состоится 11 сентября на ЦСКА АРЕНЕ, проданы. pic.twitter.com/KwMtTsgGqm