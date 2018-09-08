Хоккейный ЦСКА продал все билеты на матч с «Локомотивом»
- РИА Новости
Об этом сообщает Twitter ЦСКА.
⚡УВАЖАЕМЫЕ БОЛЕЛЬЩИКИ!⚡— ХК ЦСКА Москва (@hccska) 8 сентября 2018 г.
Сообщаем вам, что ВСЕ билеты на стартовый домашний матч армейцев в сезоне 2018/19 против ярославского «Локомотива», который состоится 11 сентября на ЦСКА АРЕНЕ, проданы. pic.twitter.com/KwMtTsgGqm
С сезона-2018/19 ЦСКА переехал на «ЦСКА Арену», вместительность которой составляет 12 680 человек.
Первый домашний матч армейского клуба состоится 11 сентября, начало — в 19:30 мск.
Ранее московский ЦСКА одержал волевую победу над магнитогорским «Металлургом» в матче регулярного чемпионата КХЛ.