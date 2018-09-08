Хоккейный ЦСКА продал все билеты на матч с «Локомотивом»

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Московский ЦСКА продал все билеты на домашний матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) с ярославским «Локомотивом».
Хоккейный ЦСКА продал все билеты на матч с «Локомотивом»
  • РИА Новости

Об этом сообщает Twitter ЦСКА.

С сезона-2018/19 ЦСКА переехал на «ЦСКА Арену», вместительность которой составляет 12 680 человек.

Первый домашний матч армейского клуба состоится 11 сентября, начало — в 19:30 мск.

Ранее московский ЦСКА одержал волевую победу над магнитогорским «Металлургом» в матче регулярного чемпионата КХЛ.

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