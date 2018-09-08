Россиянка Каримова стала чемпионкой мира в стрельбе из винтовки из трёх положений с 50 метров

Короткая ссылка
Россиянка Юлия Каримова стала чемпионкой мира в стрельбе из малокалиберной винтовки из трёх положений с дистанции 50 метров.
Россиянка Каримова стала чемпионкой мира в стрельбе из винтовки из трёх положений с 50 метров
  • РИА Новости

В финале первенства мира, проходящем в южнокорейском Чханвоне, Каримова набрала 461,1 балла.

Второе место заняла немка Изабелла Штрауб (459,5 очка). Тройку призёров замкнула хорватка Снежана Пейчич (446,4).

Сборная России завоевала шестое золото на текущем чемпионате мира. 

Ранее юниорская мужская сборная России стала бронзовым призёром в командных соревнованиях по стрельбе из пневматической винтовки с 10 метров на чемпионате мира, проходящем в южнокорейском Чханвоне.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2018 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить