Россиянка Каримова стала чемпионкой мира в стрельбе из винтовки из трёх положений с 50 метров

Россиянка Юлия Каримова стала чемпионкой мира в стрельбе из малокалиберной винтовки из трёх положений с дистанции 50 метров.

РИА Новости

В финале первенства мира, проходящем в южнокорейском Чханвоне, Каримова набрала 461,1 балла. Второе место заняла немка Изабелла Штрауб (459,5 очка). Тройку призёров замкнула хорватка Снежана Пейчич (446,4). Сборная России завоевала шестое золото на текущем чемпионате мира. Ранее юниорская мужская сборная России стала бронзовым призёром в командных соревнованиях по стрельбе из пневматической винтовки с 10 метров на чемпионате мира, проходящем в южнокорейском Чханвоне.