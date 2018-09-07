Юниорская сборная России завоевала бронзу ЧМ в стрельбе из пневматической винтовки с 10 метров

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Юниорская мужская сборная России стала бронзовым призёром в командных соревнованиях по стрельбе из пневматической винтовки с 10 метров на чемпионате мира, проходящем в южнокорейском Чханвоне.
Юниорская сборная России завоевала бронзу ЧМ в стрельбе из пневматической винтовки с 10 метров
  • © РИА Новости

В составе сборной России выступали Илья Марсов, Григорий Шамаков и Денис Гончаренко, которые набрали в сумме 1873,7 очка.

Чемпионами мира стали представители Китая, установившие новый мировой рекорд среди юниоров (1876,2 очка). Второе место заняла сборная Ирана (1874,3 очка).

Ранее российские спортсмены Назар Лугинец, Владимир Масленников и Сергей Каменский стали чемпионами мира в командной стрельбе из малокалиберной винтовки с 50 метров из трёх положений.

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