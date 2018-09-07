Майгуров не вошёл в новый состав исполкома IBU

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Член правления Союза биатлонистов России (СБР) Виктор Майгуров не вошёл в состав новоизбранного исполкома Международного союза биатлонистов (IBU).
Майгуров не вошёл в новый состав исполкома IBU
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Об этом сообщает пресс-служба IBU.

Кандидатура Майгурова была выдвинута Белорусской федерацией биатлона.

В состав нового исполкома IBU вошли американец Макс Кобб, норвежец Торе Бойгард, поляк Дагмара Герасимук, немец Франц Штайнле, словак Ивор Лехотан и канадец Джеймс Каррабр.

Отмечается, что президент Федерации биатлона Украины Владимир Брынзак отозвал свою кандидатуру с выборов в исполком.

Ранее сообщалось, что Майгуров снял свою кандидатуру с выборов на пост первого вице-президента IBU.

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