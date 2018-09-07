Марадона будет совмещать работу в брестском «Динамо» и мексиканском «Дорадос де Синалоа»

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Юрист Матиас Морла, представляющий интересы Диего Марадоны, сообщил, что легендарный аргентинский футболист будет совмещать работу в брестском «Динамо» и мексиканском «Дорадос де Синалоа».
Марадона будет совмещать работу в брестском «Динамо» и мексиканском «Дорадос де Синалоа»
  • Reuters

«Диего Марадона продолжит быть почётным президентом брестского «Динамо» и возьмёт на себя обязанности технического директора мексиканского клуба «Дорадос де Синалоа». Сегодня мы едем в Мексику для официальной презентации. Диего ждёт новый спортивный вызов, и он рад возможности вернуться к работе», — написал Морла в своём Twitter.

В мае Марадона заключил трёхлетнее соглашение с минским «Динамо», где он занимает должность главы правления клуба.

7 сентября появилась информация, что Марадона стал техническим директором мексиканского клуба «Дорадос де Синалоа».

Ранее сообщалось, что брестское «Динамо» проверит информацию о новой работе Марадоны в мексиканском клубе.

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