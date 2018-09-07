Газзаев считает, что результат в матчах Лиги наций не так важен

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Бывший главный тренер сборной России Валерий Газзаев считает, что Лига наций является хорошей проверкой для новых игроков национальной команды.
Газзаев считает, что результат в матчах Лиги наций не так важен
  • РИА Новости

«Такие матчи, как Лига наций, — хорошие спарринги. В сборную вызвано много новых игроков. Это хорошая возможность, чтобы на них посмотреть. Через эти матчи нужно будет готовиться к отборочным матчам чемпионата Европы 2020 года», — цитирует Газзаева «Чемпионат».

Он также сказал, что новые игроки должны доказать свою состоятельность перед футболистами, которые успешно выступили на чемпионате мира.

«Хочется увидеть новых кандидатов. Сейчас результат будет не так важен», — заявил Газзаев.

Первый матч сборная России сыграет на выезде с национальной командой Турции 7 сентября, начало — в 21:45 мск.

Ранее бывший тренер сборной России по футболу Борис Игнатьев оценил работу Станислава Черчесова на посту наставника национальной команды.

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