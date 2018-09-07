Матчи КХЛ будут транслироваться в соцсети «Одноклассники»

Матчи Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) будут транслироваться в социальной сети «Одноклассники».

«Одноклассники» и КХЛ договорились о показе матчей сезона-2018/19. Стоимость просмотра одного матча составит 75 рублей. Игры КХЛ можно будет приобрести в официальном сообществе лиги. Все покупатели трансляций смогут вернуть часть средств в виде кешбека в виртуальной валюте соцсети в размере 20 ОК. Эту виртуальную валюту можно будет использовать на другие платные сервисы «Одноклассников», включая подписку на музыку и стикеры.

В первые недели регулярного чемпионата будут показывать по две игры каждое воскресенье, в дальнейшем планируется увеличить число матчей. 9 сентября в «Одноклассниках» покажут матчи «Металлург» (Магнитогорск) — «Куньлунь Ред Стар» (Китай), а также «Слован» (Словакия) — «Локомотив» (Ярославль).

Ранее сообщалось, что хоккейные клубы из Парижа и Марселя могут присоединиться к КХЛ.