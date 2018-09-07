Шубенков восстановился после травмы и готовится к Континентальному кубку IAAF
- РИА Новости
«Сергей восстановился после той небольшой травмы и готов выступить на Континентальном кубке в Остраве», — приводит слова Клевцова ТАСС.
Тренер настроен не так оптимистично, как спортсмен, и посоветовал ему поберечь себя, чтобы не допустить рецидива.
«Но я ему строго-настрого наказал беречься и не допустить рецидива. И ориентироваться по ситуации», — заявил Клевцов.
Континентальный кубок Международной ассоциации легкоатлетических федераций (IAAF) пройдёт в чешском городе Острава 9 сентября.
Ранее российский легкоатлет Сергей Шубенков, выступающий в соревнованиях по бегу на 110 м с барьерами, снялся с турнира в хорватском Загребе из-за травмы.