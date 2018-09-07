Вышедшая в финал US Open Серена Уильямс: ещё год назад я боролась за свою жизнь
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«Я немного поддалась эмоциям, потому что ещё в прошлом году я буквально боролась за жизнь в больнице. Кажется, в это время год назад я переносила уже четвёртую операцию. Какой сегодня день? Нет, у меня была третья операция. Впереди была ещё одна», — цитирует Серену Уильямс пресс-служба Женской теннисной ассоциации (WTA).
Она заявила, что дорогого стоит выйти во второй подряд финал турнира Большого шлема после того, как год назад находилась в больнице. Американка отметила, что почти не тренировалась всё это время.
Ранее сообщалось, что японка Наоми Осака встретится в финале US Open с Сереной Уильямс.