Японка Наоми Осака встретится в финале US Open с Сереной Уильямс

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Японская теннисистка Наоми Осака прошла в финал US Open, одолев американку Мэдисон Киз.

Об этом сообщает ТАСС.

Теперь в финале ей предстоит встретиться с американской теннисисткой Сереной Уильямс.

Отмечается, что встреча Осаки и Киз продолжалась 1 час 27 минут и завершилась со счетом 6:2, 6:4 в пользу 20-летней японки.

По данным агентства, это победа стала для Осаки первой в очном противостоянии с Киз, ранее она трижды уступила американке.

Ранее стало известно, что американская теннисистка Серена Уильямс обыграла латвийку Анастасию Севастову и прошла в финал US Open.

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