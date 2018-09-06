Шведский «Мальмё» обвинил белорусский ХК «Юность» в краже полотенец, шампуня и чайника из раздевалки
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«Когда наш менеджер по экипировке Энди Фагерстрём зашёл после матча в гостевую раздевалку, он обнаружил, что оттуда исчезли полотенца, шампуни, чайник, перевязочный материал... Представители «Юности» поступили нехорошо, взяв всё это. Это ненормально», — приводит «Прессбол» слова директора «Мальмё» Патрика Сильвегорда.
Он отметил, что у «Мальмё» нет никаких претензий и обид к белорусскому клубу, а также заявил, что не хочет, чтобы «Юность» понесла какое-либо наказание за произошедшее.
«Просто шведские клубы так никогда не делают. Не хочется раздувать из случившегося скандал. Может, белорусскому клубу действительно нужны все эти вещи», — добавил функционер.
Ранее сообщалось, что хоккеист «Чикаго Блэкхокс» Коди Франсон стал игроком «Авангарда».