Шведский «Мальмё» обвинил белорусский ХК «Юность» в краже полотенец, шампуня и чайника из раздевалки

Короткая ссылка
Шведский клуб «Мальмё» обвинил белорусскую команду «Юность» в краже некоторого инвентаря из гостевой раздевалки после матча хоккейной Лиги чемпионов.
Шведский «Мальмё» обвинил белорусский ХК «Юность» в краже полотенец, шампуня и чайника из раздевалки
  • @malmo_redhawks
  • Twitter

«Когда наш менеджер по экипировке Энди Фагерстрём зашёл после матча в гостевую раздевалку, он обнаружил, что оттуда исчезли полотенца, шампуни, чайник, перевязочный материал... Представители «Юности» поступили нехорошо, взяв всё это. Это ненормально», — приводит «Прессбол» слова директора «Мальмё» Патрика Сильвегорда.

Он отметил, что у «Мальмё» нет никаких претензий и обид к белорусскому клубу, а также заявил, что не хочет, чтобы «Юность» понесла какое-либо наказание за произошедшее.

«Просто шведские клубы так никогда не делают. Не хочется раздувать из случившегося скандал. Может, белорусскому клубу действительно нужны все эти вещи», — добавил функционер.

Ранее сообщалось, что хоккеист «Чикаго Блэкхокс» Коди Франсон стал игроком «Авангарда».

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2018 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить