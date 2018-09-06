Матч между футбольными сборными Японии и Чили отменён из-за землетрясения

Контрольный матч между сборными Японии и Чили по футболу отменён из-за землетрясения на японском острове Хоккайдо.

Как сообщает пресс-служба Японской футбольной ассоциации (JFA), такое решение было принято после тщательной оценки ущерба, а также для обеспечения безопасности всех зрителей, в том числе болельщиков команды гостей.

Матч Япония — Чили должен был пройти в Саппоро (столица провинции Хоккайдо) 7 сентября в 13:00 мск.

В ночь с 5 на 6 сентября на японском острове Хоккайдо произошло землетрясение магнитудой 6,7. По последним данным, пострадали 126 человек.

Ранее стало известно, когда будет зажжён огонь Олимпийских игр 2020 года в Токио.