Футболист «Зенита» Дриусси стал отцом

Аргентинский нападающий санкт-петербургского футбольного клуба «Зенит» Себастьян Дриусси сообщил, что стал отцом.

Как сообщил 22-летний аргентинец в своём Instagram, его девушка Ванесса родила дочь. Девочку назвали Франческой.

Дриусси выступает за «Зенит» с 2017 года.

Ранее сообщалось, что главный тренер «Ростова» Валерий Карпин в третий раз стал отцом.