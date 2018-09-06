Футболист «Зенита» Дриусси стал отцом
Аргентинский нападающий санкт-петербургского футбольного клуба «Зенит» Себастьян Дриусси сообщил, что стал отцом.
- @zenit_spb
Как сообщил 22-летний аргентинец в своём Instagram, его девушка Ванесса родила дочь. Девочку назвали Франческой.
Дриусси выступает за «Зенит» с 2017 года.
Ранее сообщалось, что главный тренер «Ростова» Валерий Карпин в третий раз стал отцом.
Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен