Футболист «Зенита» Дриусси стал отцом

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Аргентинский нападающий санкт-петербургского футбольного клуба «Зенит» Себастьян Дриусси сообщил, что стал отцом.
Футболист «Зенита» Дриусси стал отцом
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Как сообщил 22-летний аргентинец в своём Instagram, его девушка Ванесса родила дочь. Девочку назвали Франческой.

Дриусси выступает за «Зенит» с 2017 года. 

Ранее сообщалось, что главный тренер «Ростова» Валерий Карпин в третий раз стал отцом.

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