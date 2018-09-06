Теннисист-колясочник Хьюитт был вынужден спать на полу в аэропорту перед стартом US Open

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Британский теннисист-колясочник Алфи Хьюитт рассказал, с какими трудностями он столкнулся при перелёте в США, на четвёртый в сезоне турнир серии Большого шлема — US Open.
Теннисист-колясочник Хьюитт был вынужден спать на полу в аэропорту перед стартом US Open
  • © Alfie Hewett
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По словам спортсмена, которые приводит Sky Sports, из-за отмены рейса и поскольку ближайшая гостиница находилась в получасе езды, а до вылета оставалось порядка четырёх часов, он был вынужден провести это время в аэропорту.

Британец отметил, что ему пришлось два часа ждать выдачи его багажа, в котором было всё его снаряжение, с отменённого рейса, и при этом почти час он спал на полу аэропорта.

«Это был ужасный опыт. Когда случается что-то подобное, а всем безразлично», — заявил Хьюитт.

Ранее определились все полуфинальные пары US Open.

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