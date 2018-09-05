Зеппельт заявил, что WADA с большой долей вероятности не восстановит РУСАДА в правах

Немецкий журналист Хайо Зеппельт заявил, что руководство Всемирного антидопингового агентства (WADA) с большой долей вероятности откажет Российскому антидопинговому агентству (РУСАДА) в восстановлении статуса.

«Весьма вероятно, что эксперты WADA не будут рекомендовать восстановить в правах РУСАДА в связи с тем, что российская сторона вновь не выполнила критерии», — написал Зеппельт в своём Twitter.

Журналист отметил, что на представителей WADA оказывается серьёзное давление со стороны мирового спортивного сообщества. Благодаря этому у РУСАДА ещё есть шанс на положительный итог заседания на Сейшельских островах, которое состоится 20 сентября.

Ранее генеральный директор РУСАДА Юрий Ганус поделился прогнозом по решению WADA о восстановлении российского ведомства.