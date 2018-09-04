РПЛ опубликовала календарь матчей с 7-го по 17-й тур

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Пресс-служба Российской премьер-лиги (РПЛ) опубликовала календарь матчей с 7-го по 17-й тур сезона-2018/19.
РПЛ опубликовала календарь матчей с 7-го по 17-й тур
  • ©rfpl.org

Полное расписание матчей, скорректированное на основе выступлений ряда команд в Лиге чемпионов и Лиге Европы, опубликовано на официальном сайте РПЛ.

На групповом этапе Лиги чемпионов выступят московские «Локомотив» и ЦСКА. Соперниками железнодорожников по группе D станут «Порту», «Шальке» и «Галатасарай». Армейцы же в группе G встретятся с «Реалом», «Ромой» и чешской «Викторией».

В Лиге Европы выступят «Зенит» и «Краснодар». Петербуржцы в группе C сыграют с «Копенгагеном», «Бордо» и «Славией», а краснодарцы в группе J встретятся с «Севильей», «Стандартом» и «Акихсаром».

Ранее сообщалось, что новичок «Зенита» Клаудио Маркизио стал самым высокооплачиваемым футболистом в РПЛ.

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