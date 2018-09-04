Майк Тайсон проведёт 6 сентября мастер-класс в Екатеринбурге

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Американский боксёр Майк Тайсон проведёт 6 сентября закрытый мастер-класс в Екатеринбурге, сообщает URA.RU.
Майк Тайсон проведёт 6 сентября мастер-класс в Екатеринбурге
  • globallookpress.com

Посетить занятия смогут спортсмены RCC Boxing Promotions и воспитанники детских секций. Как рассказали в пресс-службе Академии единоборств Русской медной компании, профессиональным опытом поделится и абсолютный чемпион мира Константин Цзю.

Оба мастера также посмотрят несколько показательных спаррингов.

Ранее сообщалось, что Тайсон намерен посетить бой между россиянином Денисом Лебедевым и турком Хизни Алтынкаем, который пройдёт в Челябинске.

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