Майк Тайсон проведёт 6 сентября мастер-класс в Екатеринбурге

Американский боксёр Майк Тайсон проведёт 6 сентября закрытый мастер-класс в Екатеринбурге, сообщает URA.RU.

Посетить занятия смогут спортсмены RCC Boxing Promotions и воспитанники детских секций. Как рассказали в пресс-службе Академии единоборств Русской медной компании, профессиональным опытом поделится и абсолютный чемпион мира Константин Цзю.

Оба мастера также посмотрят несколько показательных спаррингов.

Ранее сообщалось, что Тайсон намерен посетить бой между россиянином Денисом Лебедевым и турком Хизни Алтынкаем, который пройдёт в Челябинске.