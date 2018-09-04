Майк Тайсон проведёт 6 сентября мастер-класс в Екатеринбурге
- globallookpress.com
Посетить занятия смогут спортсмены RCC Boxing Promotions и воспитанники детских секций. Как рассказали в пресс-службе Академии единоборств Русской медной компании, профессиональным опытом поделится и абсолютный чемпион мира Константин Цзю.
Оба мастера также посмотрят несколько показательных спаррингов.
Ранее сообщалось, что Тайсон намерен посетить бой между россиянином Денисом Лебедевым и турком Хизни Алтынкаем, который пройдёт в Челябинске.