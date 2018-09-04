СМИ: Моуринью согласился на однолетний тюремный срок по делу о неуплате налогов

Главный тренер футбольного клуба «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуринью согласился на тюремный срок в размере одного года за неуплату налогов в Испании.

Прокуратура Испании обвинила Моуринью в налоговых махинациях в период с 2010 по 2013 год, когда португалец работал тренером мадридского «Реала», сообщает El Mundo. Сумма неуплаченных налогов составляет €3,3 млн. Позднее Моуринью заявил, что погасил свою задолженность.

В Испании тюремный срок до двух лет лишения свободы заменяется на условный, а нарушитель подвергается штрафу. По данным издания, Моуринью нужно будет заплатить около €670 тыс., после чего дело должно быть закрыто.

Ранее налоговая служба Испании вернула португальскому футболисту Криштиану Роналду, который этим летом перешёл из мадридского «Реала» в туринский «Ювентус», более €2 млн.