В «Ред Булл» пригрозили уходом из «Формулы-1» в случае неудачного партнёрства с «Хондой»
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- globallookpress.com
«Мы рады, что в ближайшие несколько лет у нас будет отличный партнёр в лице «Хонды». Но если это сотрудничество по каким-то причинам не сработает так, как мы ожидаем, то «Ред Булл» покинет «Формулу-1», — цитирует Марко Speedweek.
Консультант отметил, что доволен сотрудничеством «Торо Россо» с «Хондой», и заверил, что взаимодействие продолжится и в 2019 году. Действующее соглашение между «Ред Булл» и «Хондой» рассчитано до конца 2020 года.
Ранее сообщалось, что российский пилот Даниил Квят договорился о контракте с командой «Формулы-1» «Торо Россо», за которую уже выступал с 2016 по 2017 год.