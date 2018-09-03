Павлюченкова и Севастова обыграли Доулхайд и Макхэйл и вышли в четвертьфинал US Open в парном разряде

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Российская теннисистка Анастасия Павлюченкова и представительница Латвии Анастасия Севастова одержали победу в парном разряде над американками Кэролайн Доулхайд и Кристиной Макхэйл в матче турнира Большого шлема US Open.

Встреча завершилась со счётом 6:4, 6:3.

В четвертьфинале российско-латвийский дуэт встретится с австралийской спортсменкой Самантой Соур и Чжан Шуай из Китая.

Ранее Макарова и Градецка вышли в четвертьфинал US Open в парном разряде.

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