СКА проиграл нижегородскому «Торпедо» в матче КХЛ, выигрывая по ходу встречи в две шайбы
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Встреча, прошедшая в Нижнем Новгороде, завершилась со счётом 4:3 в пользу хозяев.
В составе «Торпедо» отличились Роберт Саболич, Владимир Галузин, Антон Шенфельд и Денис Паршин.
У гостей шайбы забрасывали Никита Гусев, Динар Хафизуллин и Виктор Тихонов.
В других матчах игрового дня «Йокерит» победил «Куньлунь Ред Стар» (6:3), «Нефтехимик» уступил «Витязю» (0:1), а «Сочи» по буллитам оказался слабее «Адмирала» (4:5).
Ранее «Авангард» одержал победу над «Локомотивом» в матче КХЛ.