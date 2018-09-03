СКА проиграл нижегородскому «Торпедо» в матче КХЛ, выигрывая по ходу встречи в две шайбы

Санкт-петербургский СКА потерпел поражение от нижегородского «Торпедо» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

Встреча, прошедшая в Нижнем Новгороде, завершилась со счётом 4:3 в пользу хозяев.

В составе «Торпедо» отличились Роберт Саболич, Владимир Галузин, Антон Шенфельд и Денис Паршин.

У гостей шайбы забрасывали Никита Гусев, Динар Хафизуллин и Виктор Тихонов.

В других матчах игрового дня «Йокерит» победил «Куньлунь Ред Стар» (6:3), «Нефтехимик» уступил «Витязю» (0:1), а «Сочи» по буллитам оказался слабее «Адмирала» (4:5).

Ранее «Авангард» одержал победу над «Локомотивом» в матче КХЛ.