Смолов оплатил аренду квартиры в Москве для тяжелобольных детей

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Нападающий московского «Локомотива» и сборной России по футболу Фёдор Смолов заключил соглашение с фондом «Спаси жизнь», в рамках которого он отправил организации деньги на годичную аренду квартиры в Москве для тяжелобольных детей.
Смолов оплатил аренду квартиры в Москве для тяжелобольных детей
  • © Григорий Сысоев
  • РИА Новости

Об этом РИА Новости сообщила директор по развитию фонда Надежда Бойчевски.

«Деньги пойдут на оплату одной из квартир по программе «Добрый дом». Квартира находится в Москворечье, в непосредственной близости от Российского онкологического научного центра им. Н.Н. Блохина», — заявила Бойчевски.

Она также сказала, что в квартире проживают четверо детей со взрослыми сопровождающими.

«У всех детей тяжёлые диагнозы: у двоих саркома, один — после пересадки костного мозга. Благодаря помощи Фёдора они смогут, не дёргаясь, продолжить лечение и наблюдение в Москве. Мы благодарны Фёдору за этот большой поступок», — добавила директор по развитию фонда.

Ранее Радимов рассказал, что штраф футболиста Мамаева за вечеринку в Монако пошёл на лечение ребёнка.

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