Смолов оплатил аренду квартиры в Москве для тяжелобольных детей
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- РИА Новости
Об этом РИА Новости сообщила директор по развитию фонда Надежда Бойчевски.
«Деньги пойдут на оплату одной из квартир по программе «Добрый дом». Квартира находится в Москворечье, в непосредственной близости от Российского онкологического научного центра им. Н.Н. Блохина», — заявила Бойчевски.
Она также сказала, что в квартире проживают четверо детей со взрослыми сопровождающими.
«У всех детей тяжёлые диагнозы: у двоих саркома, один — после пересадки костного мозга. Благодаря помощи Фёдора они смогут, не дёргаясь, продолжить лечение и наблюдение в Москве. Мы благодарны Фёдору за этот большой поступок», — добавила директор по развитию фонда.
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