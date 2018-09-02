Радимов рассказал, что штраф футболиста Мамаева за вечеринку в Монако пошёл на лечение ребёнка

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Экс-футболист санкт-петербургского «Зенита» Владислав Радимов рассказал историю про штраф игрока «Краснодара» Павла Мамаева, который вместе с другом, нападающим «Зенита» Александром Кокориным, был замечен на вечеринке в Монако.
Радимов рассказал, что штраф футболиста Мамаева за вечеринку в Монако пошёл на лечение ребёнка
  • globallookpress.com
  • © Alexander Kulebyakin

В 2016 году после неудачного выступления сборной России на чемпионате Европы Кокорин и Мамаев отправились в Монте-Карло, где были замечены на вечеринке с кальяном и дорогим шампанским. После этого футболисты были оштрафованы на крупную сумму в своих клубах.

«Помните скандал Кокорин-Мамаев-Монако? «Краснодар» наказал тогда Мамаева на кругленькую сумму. И тут выясняется — у молодой женщины из их офиса тяжело болен малыш. Владелец клуба Сергей Галицкий переводит мамаевский штраф на лечение ребёнка… И сверху из своих добавляет.. Сегодня малыш уже ходит», — написал Радимов в своём Instagram.

В постскриптуме экс-футболист «Зенита» заявил, что лучше отдать деньги сразу на благотворительные цели, чем отдохнуть в Монако, так как будет больше повода для счастья у всех. 

Ранее Владислав Радимов отреагировал на слова президента московского «Локомотива» Ильи Геркуса, который пригласил его и капитана столичного «Спартака» Дениса Глушакова посетить матчи железнодорожников в Лиге чемпионов.

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