Радимов рассказал, что штраф футболиста Мамаева за вечеринку в Монако пошёл на лечение ребёнка

Экс-футболист санкт-петербургского «Зенита» Владислав Радимов рассказал историю про штраф игрока «Краснодара» Павла Мамаева, который вместе с другом, нападающим «Зенита» Александром Кокориным, был замечен на вечеринке в Монако.

В 2016 году после неудачного выступления сборной России на чемпионате Европы Кокорин и Мамаев отправились в Монте-Карло, где были замечены на вечеринке с кальяном и дорогим шампанским. После этого футболисты были оштрафованы на крупную сумму в своих клубах.

«Помните скандал Кокорин-Мамаев-Монако? «Краснодар» наказал тогда Мамаева на кругленькую сумму. И тут выясняется — у молодой женщины из их офиса тяжело болен малыш. Владелец клуба Сергей Галицкий переводит мамаевский штраф на лечение ребёнка… И сверху из своих добавляет.. Сегодня малыш уже ходит», — написал Радимов в своём Instagram.

Публикация от Влад Радимов (@radimov02) 1 Сен 2018 в 1:42 PDT

В постскриптуме экс-футболист «Зенита» заявил, что лучше отдать деньги сразу на благотворительные цели, чем отдохнуть в Монако, так как будет больше повода для счастья у всех.

Ранее Владислав Радимов отреагировал на слова президента московского «Локомотива» Ильи Геркуса, который пригласил его и капитана столичного «Спартака» Дениса Глушакова посетить матчи железнодорожников в Лиге чемпионов.