Радимов отреагировал на приглашение Геркуса посетить матчи «Локомотива» в Лиге чемпионов

Экс-футболист санкт-петербургского «Зенита» Владислав Радимов отреагировал на слова президента московского «Локомотива» Ильи Геркуса, который пригласил его и капитана столичного «Спартака» Дениса Глушакова посетить матчи железнодорожников в Лиге чемпионов.

«Хорошая шутка, молодец! Теперь точно знаю, что, если окажусь в Москве в дни матчей ЛЧ, у меня есть несколько билетов на хорошие места, причём абсолютно бесплатно! Так что обязательно воспользуюсь его предложением, если будет свободное время. Шутка действительно отличная. Здорово, когда у людей есть чувство юмора. Согласитесь, с ним легче жить!» — заявил Радимов в разговоре с RT.

Ранее президент «Локомотива» Геркус пригласил Радимова и Глушакова на матчи Лиги чемпионов в Черкизово.