«Макларен» объявил о подписании контракта с Норрисом
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- globallookpress.com
Как сообщает пресс-служба команды, соглашение с 18-летнем британцем носит долгосрочный характер, однако подробности контракта не разглашаются.
Норрис является тест-пилотом «Макларена» с 2017 года. В его активе победы в ряде молодёжных серий. В нынешнем сезоне он выступает в «Формуле-2», где после 10 из 12 этапов занимает второе место в общем зачёте.
Ранее стало известно, что Стоффель Вандорн покинет «Макларен» по окончании сезона-2018.