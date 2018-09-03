«Макларен» объявил о подписании контракта с Норрисом

Короткая ссылка
Британский пилот Ландо Норрис будет выступать за «Макларен» начиная с сезона 2019 года.
«Макларен» объявил о подписании контракта с Норрисом
  • © Xavier Bonilla
  • globallookpress.com

Как сообщает пресс-служба команды, соглашение с 18-летнем британцем носит долгосрочный характер, однако подробности контракта не разглашаются.

Норрис является тест-пилотом «Макларена» с 2017 года. В его активе победы в ряде молодёжных серий. В нынешнем сезоне он выступает в «Формуле-2», где после 10 из 12 этапов занимает второе место в общем зачёте.

Ранее стало известно, что Стоффель Вандорн покинет «Макларен» по окончании сезона-2018.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2018 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить