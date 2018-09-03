«Макларен» объявил о подписании контракта с Норрисом

Британский пилот Ландо Норрис будет выступать за «Макларен» начиная с сезона 2019 года.

Как сообщает пресс-служба команды, соглашение с 18-летнем британцем носит долгосрочный характер, однако подробности контракта не разглашаются.

Норрис является тест-пилотом «Макларена» с 2017 года. В его активе победы в ряде молодёжных серий. В нынешнем сезоне он выступает в «Формуле-2», где после 10 из 12 этапов занимает второе место в общем зачёте.

Ранее стало известно, что Стоффель Вандорн покинет «Макларен» по окончании сезона-2018.