Вандорн покинет «Макларен» по окончании сезона-2018 «Формулы-1»

Команда «Формулы-1» «Макларен» объявила об уходе бельгийского пилота Стоффеля Вандорна по окончании сезона 2018 года.

Об этом сообщает пресс-служба команды из Уокинга.

Имя гонщика, который займёт место 26-летнего бельгийца, не называется.

Вандорд стал основным пилотом «Макларена» в 2017 году. В общей сложности он провёл за британскую команду 35 Гран-при, 14 из которых в нынешнем сезоне. Его лучшим результатом на финише является седьмое место на Гран-при Малайзии и Сингапура в 2017 году.

В августе стало известно, что по окончании сезона команду покинет Фернандо Алонсо, а его место займёт Карлос Сайнс.

Ранее сообщалось, что Сергей Сироткин набрал первое очко в «Формуле-1» благодаря дисквалификации соперника.