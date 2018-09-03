Слуцкий о матче с «Аяксом»: план на игру можно было выбросить уже после первых пяти минут

Главный тренер голландского футбольного клуба «Витесс» Леонид Слуцкий прокомментировал разгромное поражение от амстердамского «Аякса» в матче четвёртого тура Эредивизи.

«Это был очень болезненный вечер. Я шокирован результатом, как и мои футболисты. Первые же два удара «Аякса» достигли цели в самом начале матча. Наш план на игру можно было выбросить уже после первых пяти минут встречи», — приводит слова Слуцкого Soccer News.

Он отметил, что «Аякс» — команда совершенного другого уровня.

«У нас могут быть шансы в игре против такого «Аякса» только в том случае, если мы очень надёжно сыграем в обороне. Тогда соперник может начать нервничать и почувствовать давление.

Ранее сообщалось, что «Витесс» Слуцкого разгромно проиграл «Аяксу» в четвёртом туре Эредивизи.