Моуринью ответил журналистам, спросившим о его возможном увольнении из «Манчестер Юнайтед»

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуринью ответил журналистам на вопрос о его возможном увольнении из клуба.

«Если меня уволят, вы хоть знаете, сколько денег клубу придётся выплатить мне?! В СМИ пишут, что я в опасности, но я так не думаю», — приводит слова Моуринью Daily Mail.

В первых четырёх матчах АПЛ сезона-2018/19 «красные дьяволы» одержали две победы — над «Лестер Сити» (2:1) и «Бёрнли» (2:0), а в промежутке между этими матчами потерпели два поражения подряд — от «Брайтон энд Хоув Альбион» (3:2) и «Тоттенхэм Хотспур» (3:0). Таким образом, «Манчестер Юнайтед» после четырёх туров занимает 10-е место в турнирной таблице чемпионата.

Ранее сообщалось, что Моуринью отказался от идеи возвращения Роналду в «Манчестер Юнайтед».