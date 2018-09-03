«Кайрат» Аршавина проведёт матч с «Зенитом» в Санкт-Петербурге

Казахстанский футбольный клуб «Кайрат», цвета которого защищает бывший нападающий сборной России Андрей Аршавин, объявил о проведении товарищеского матча с санкт-петербургским «Зенитом».

Как сообщает пресс-служба клуба из Алма-Аты, встреча с «Зенитом» пройдёт в Северной столице 9 сентября.

Место проведения и время начала матча будут объявлены позднее.

Аршавин является бывшим игроком «Зенита». Он выступал за петербургский клуб на протяжении десяти лет, и в его составе трижды стал чемпионом России, а также по разу обладателем Кубка и Суперкубка УЕФА.

Ранее сообщалось, что «Кайрат» проиграл «Сигме» и не смог пробиться в раунд плей-офф квалификации Лиги Европы.