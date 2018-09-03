«Кайрат» Аршавина проведёт матч с «Зенитом» в Санкт-Петербурге
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Как сообщает пресс-служба клуба из Алма-Аты, встреча с «Зенитом» пройдёт в Северной столице 9 сентября.
Место проведения и время начала матча будут объявлены позднее.
Аршавин является бывшим игроком «Зенита». Он выступал за петербургский клуб на протяжении десяти лет, и в его составе трижды стал чемпионом России, а также по разу обладателем Кубка и Суперкубка УЕФА.
Ранее сообщалось, что «Кайрат» проиграл «Сигме» и не смог пробиться в раунд плей-офф квалификации Лиги Европы.