Чакветадзе считает, что Хачанов заставил Надаля серьёзно понервничать в матче на US Open

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Бывшая пятая ракетка мира россиянка Анна Чакветадзе прокомментировала поражение Карена Хачанова от первой ракетки мира испанца Рафаэля Надаля в матче третьего круга US Open.
Чакветадзе считает, что Хачанов заставил Надаля серьёзно понервничать в матче на US Open
  • Reuters

«Матч Карена и Рафы вышел потрясающим. Было видно, как нервничал весь матч Надаль. Что ощущал себя, как говорится, не в своей тарелке. Так часто атаковал Хачанов. Так мощно он прессинговал испанца. И так был близок к успеху. Даже не в паре сетов, а вообще к победе в матче», — приводит слова Чакветадзе «Советский спорт».

Она отметила, что полученный в матче с Надалем опыт пригодится Хачанову в будущем.

«Мне кажется, Хачанов вышел лишь для того, чтобы навязать Рафе борьбу. А не для того, чтобы выиграть. Возможно, в последнее Карен и сам не верил. Теперь должен поверить. И в следующий раз всё может выйти по-другому», — добавила спортсменка.

Матч между россиянином и испанцем, продолжавшийся 4 часа 45 минут, завершился со счётом 7:5, 5:7, 6:7, 6:7 в пользу первой ракетки мира.

Ранее сообщалось, что Шамиль Тарпищев прокомментировал выступление Хачанова на US Open.

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